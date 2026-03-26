В челябинской школе произошла стрельба

В одной из школ Челябинска подросток выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу. Информацию официально подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Девятиклассник принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. После выстрела он выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа и получил травмы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. По поручению губернатора в школе работает комиссия министерства образования региона.

Виталина Ярховска