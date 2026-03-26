«ИжГЭТ» отремонтировал более 20 трамвайных вагонов 1980-х годов выпуска

МУП «ИжГЭТ» провело капитальный ремонт 24 трамвайных вагонов. Массовое обновление подвижного состава началось в 2023 году, отдельные восстановительные работы велись с 2013-го. Об этом на странице во «Вконтакте» написал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Вагоны модели «ТЗ-М» были выпущены в конце 1980-х Чехословацким заводом. «Свой ресурс они постепенно вырабатывают. Чтобы их не списывать, на “ИжГЭТе” собирают новый кузов и проводят капитальный ремонт тележек с заменой осей, бандажей и ступиц»,— написал господин Чистяков. Срок службы вагонов продлили не менее чем на 10 лет.

Мэр добавил, что с 2025 года обновленные трамваи окрашивают в «Ижевский рябиновый» цвет. В 2026 году предприятие планирует отремонтировать еще девять вагонов.