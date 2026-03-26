В Сочи 26 марта проходят учебные стрельбы в морском порту

В Сочи 26 марта организовано проведение учебных стрельб на территории морского порта. Мероприятия запланированы на весь день — с 09:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации курорта.

О проведении учений жителей и гостей курорта предупредили заранее, отметив необходимость сохранять спокойствие. Проведение подобных мероприятий связано с отработкой действий военных подразделений и направлено на обеспечение безопасности.

Учебные стрельбы проходят в акватории морского порта и могут сопровождаться характерными звуками. Власти подчеркивают, что подобные работы носят плановый характер и являются частью регулярной подготовки.

На фоне проводимых учений также поступила информация о результатах работы средств противовоздушной обороны. По данным официальных источников, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над территориями ряда регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Московский регион, Республику Крым и акваторию Черного моря.

В Краснодарском крае сохраняется запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также размещением военных и критически важных объектов.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

