В Ростове возбудили дело после нападения бездомных собак на местных жителей

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о халатности (ст. 293 УК РФ), которое было возбуждено по факту нападения бездомных собак на жителей Ростова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в парке Революции безнадзорные животные нападают на людей. «Отмечается, что среди пострадавших имеются дети. Местные органы власти не реагируют на обращения граждан»,— говорится в сообщении.

