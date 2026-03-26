Хоккеисты «Ижстали» сравняли счет в серии против «Химика» в плей-офф ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» всухую обыграл «Химик» в Воскресенске во втором матче четвертьфинала Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Как сообщает пресс-служба «сталеваров», встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ижевского коллектива. Игра прошла 25 марта.

«Скажу, что внесли коррективы в игру, то, что мы не сделали в первом матче (он завершился со счетом 4:2 в пользу “Химика”.— “Ъ-Удмуртия”). Ребята сыграли “от ножа”: забили хорошие голы, вратарь вовремя выручал. Хорошая командная победа. В прошлую игру “Химик” сделал шажочек, сегодня мы. Серия продолжается»,— сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Следующие два матча против команды из Воскресенска пройдут в Ижевске 28 и 30 марта. Счет в серии «Ижсталь» против «Химика» — 1:1. В плей-офф команды сталкиваются до того момента, пока один из коллективов не одержит четырех побед. Максимальное количество матчей в серии — семь.

Напомним, «Ижсталь» вышел в плей-офф ВХЛ впервые за последние девять лет. «Сталевары» завершили регулярный сезон 2025/2026 на 13-й строчке рейтинга.