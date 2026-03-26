В Сочи космонавт Платонов сделал прививку на «Дереве Мира»

Космонавт-испытатель, летчик-инженер первого класса Олег Платонов проходит послеполетную реабилитацию в Сочи после возвращения с орбиты. Он завершил пятимесячную экспедицию на Международной космической станции и вернулся на Землю 15 января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В рамках восстановления космонавт посетил музей «Дерево Дружбы», где принял участие в традиционной церемонии и сделал памятную прививку на «Дереве Мира». Вместе с ним в мероприятии участвовал глава города Андрей Прошунин.

По словам Олега Платонова, участие в этой традиции имеет для него особое значение. Он отметил, что продолжает дело предшественников, среди которых был Юрий Гагарин. Космонавт подчеркнул, что для него важно внести вклад в символическую «живую летопись», объединяющую представителей разных стран и поколений.

Как уточнили в администрации курорта, на деревьях уникального сада уже оставили прививки 37 космонавтов. Сам музей существует десятилетиями: история основного экспоната началась в 1934 году, а сегодня он объединяет более 650 прививок, выполненных представителями 173 государств. «Дерево Мира» при этом является более молодым объектом — его высадили около 22 лет назад.

Глава города отметил значимость комплекса как символа международного сотрудничества и культурного единства. В ходе визита также обсуждались планы модернизации объекта: при поддержке Минобрнауки РФ предполагается проведение капитального ремонта.

Напомним, экипаж миссии Crew-11, в состав которого входил Олег Платонов, работал на МКС более пяти месяцев — с 1 августа 2025 года. Возвращение на Землю состоялось после приводнения корабля Crew Dragon в Тихом океане.

Мария Удовик