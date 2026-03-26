Начальника центра социальных выплат в Удмуртии обвинили во взяточничестве

Начальника юридического отдела Республиканского центра социальных выплат в Удмуртии задержали по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 УК). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Задержанный являлся зампредседателя комиссии по предоставлению социальной помощи гражданам на развитие бизнеса. Следствие считает, что чиновник получил от коммерческой кредитной организации 595 тыс. руб. за содействие ее клиентам в получении бюджетных выплат по социальным контрактам.

Дело на чиновника завел СУ СКР по Удмуртии. Он задержан. Следствие продолжается. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.