EXEED – лидер премиум-класса в России: итоги 2025 года

По итогам 2025 года, объем продаж автомобилей EXEED на российском рынке составил 21 702 единицы. По данным «Автостата», этот показатель позволил бренду стать лидером по объемам реализации машин среди премиум-марок в России.

Тройку лидеров по продажам моделей EXEED возглавил компактный кроссовер LX с показателем 6478 единиц, сохраняя доминирующую позицию в модельном ряду EXEED. Второе место уверенно заняло неизменно популярное кросс-купе EXEED RX – 5129 автомобилей. А замыкает тройку среднеразмерный внедорожник EXEED TXL с 4989 проданными единицами, что демонстрирует стабильный спрос на премиальный сегмент.

Знаковым достижением года стал успешный старт инновационной линейки EXEED EXLANTIX. По результатам 2025 года, линейка EXEED EXLANTIX вошла в топ-5 лидеров рынка в сегменте PHEV. В том числе продажи кроссовера EXEED EXLANTIX ET составили около 2,5 тыс. автомобилей.

EXEED EXLANTIX ET завоевал признание благодаря передовым технологиям, премиальному комфорту и высокой энергоэффективности. Его силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора пиковой мощностью 496 л. с., обеспечивая разгон 0–100 км/ч за 4,8 секунды при среднем расходе всего 6,7 л на 100 км. Однако расход топлива может быть и нулевым, если выбирать режим EV и пользоваться зарядными станциями. Модель полностью адаптирована к суровым российским условиям: устойчиво работает при –30°C, оснащена системой активной терморегуляции батареи и комплексным зимним пакетом.

Успех EXEED EXLANTIX ET подтверждается серией престижных наград: национальный рекорд по автономности, звание «Самая продвинутая модель на рынке» (Men Today 2025), «Автомобиль года в России 2025», «Гибрид года 2025» (премия «Золотой Клаксон») и признание «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» (премия «Внедорожник года»).

Эти достижения демонстрируют эффективность стратегии EXEED по разработке инновационных автомобилей на новых источниках энергии, которые сочетают экологичность, производительность и практичность для современного потребителя.

Прорывным событием стало преодоление отметки в 100 тыс. автомобилей, реализованных EXEED с начала продаж на российском рынке в марте 2025 года, что ярко демонстрирует высокий уровень доверия со стороны потребителей.

«2025 год подтвердил приверженность EXEED инновациям и лидерству в премиальном сегменте. Успех линейки EXLANTIX, особенно кроссовера EXEED EXLANTIX ET, который завоевал признание как потребителей, так и экспертов, является ярким свидетельством того, что мы предлагаем российскому рынку будущее мобильности, идеально адаптированное к местным условиям. EXEED – это бренд, который не только следует трендам, но и задает их», – отметила Анастасия Павленко, директор по маркетингу EXEED Россия.

Инновационный подход EXEED к разработке линейки EXLANTIX и последовательное внедрение передовых технологий укрепляют позиции бренда в премиальном сегменте российского автомобильного рынка и подтверждают стратегический фокус на потребностях клиентов. В 2026 году EXEED продолжит развитие модельной линейки, представив ее обновление и расширение, а комплексную поддержку владельцам обеспечит самая широкая дилерская сеть в премиальном сегменте, благодаря которой удобный сервис доступен как рядом с домом, так и во время поездок по России.

Автомобили EXEED EXLANTIX официально представлены в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда. Выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне. Оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"