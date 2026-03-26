Над Крымом и Черным морем ночью сбили БПЛА

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря этой ночью ликвидировали беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО. Всего над регионами России уничтожили 125 украинских беспилотников. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина