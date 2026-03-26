Объем штрафов за неоплаченную муниципальную парковку в Перми превысил в феврале 30 млн рублей

В феврале 2026 года объем платежей за пользование платными муниципальными парковками в Перми составил 28,5 млн руб. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Объем взысканных штрафов за неоплату парковки составил в феврале 30,6 млн руб.

В ноябре 2025 года краевое заксобрание одобрило поправки в закон об административных правонарушениях. Согласно принятым поправкам штраф за неоплаченную парковку увеличился с 1 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

Напомним, что с 10 ноября 2025 года выросла стоимость платных муниципальных парковок, расположенных в тарифных зонах №201, 202, 301 и 302, с 20 до 30 руб. В зоне №101 час парковки теперь стоит 30 руб., в зоне №103 — 40 руб. Зоны парковки включают в себя часть улиц Монастырской, Пермской, Луначарского, Петропавловской, Советской, Ленина, Краснова, Тимирязева.