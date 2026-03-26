В Ижевске завели дело после столкновения двух автобусов, три человека пострадали

СУ СКР по Удмуртии после столкновения двух автобусов в Ижевске, при котором пострадало три человека, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

ДТП произошло 24 марта на Воткинском шоссе в Ижевске. Автобус «Нефаз» под управлением 57-летнего водителя не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ».

Пострадали 65-летний водитель маршрутки и два его пассажира — 41-летняя женщина и 56-летний мужчина. Им оказана медицинская помощь на месте. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.