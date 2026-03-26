В Кургане число аварий на сетях горячей воды снизилось на 22%

В 2025 году на сетях горячего водоснабжения в Кургане стало на 22% меньше аварий. Это стало возможным благодаря замене изношенных стальных сетей на трубы из полипропилена в последние три года, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК).

В 2024 году на сетях было устранено 1,4 тыс. дефектов, в 2025-м — 1,1 тыс. дефектов. На данный момент в городе на трубы из полипропилена заменено около 30% всех сетей горячего водоснабжения. За последние три года было проложено 17 км труб, стальных трубопроводов заменено еще 16 км.

КГК обслуживает 110 км труб, которые предназначены для подачи горячей воды. Все сети изначально были проложены из стали. Трубы из металла выходят из строя гораздо раньше нормативного срока из-за агрессивного воздействия водопроводной воды, подчеркивают в компании. Срок безаварийной службы полипропиленовых сетей составляет более 40 лет.

Виталина Ярховска