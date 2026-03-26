Над Ярославской областью сбили БПЛА

Над Ярославской областью в ночь на 26 марта средства ПВО сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Количество сбитых беспилотников, перехваченных над регионом, не уточняется. Всего в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что беспилотная опасность в регионе была объявлена 24 марта и с тех пор режим не отменялся. Вечером 25 марта губернатор Михаил Евраев напомнил, что угроза атаки сохраняется.

