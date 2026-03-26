Пятерых жителей Ставрополья осудили за мошенничество с выплатами на 48 млн рублей

Ставропольский краевой суд признал виновными в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) пятерых местных жителей, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что подсудимые с 2016 по 2023 год в составе организованной группы занимались продажей сертификатов на материнский капитал, подавая в Фонд пенсионного и социального страхования недостоверные сведения. Сумма хищений составила 2 млн рублей. Также двое подсудимых похитили в 2023 году более 46 млн рублей, которые были выделены Фонду развития территорий на переселение жителей Херсона и Херсонской области, переехавших в Ставропольский край.

«Сообщники, обладающие сертификатами, заключали фиктивные договора купли-продажи на приобретение непригодных для проживания зданий и земельных участков, а также дополнительные соглашения к ним, в которые вносили заведомо ложные и недостоверные сведения относительно стоимости имущества»,— говорится в сообщении.

Суд приговорил одного из подсудимых к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. руб. Еще четыре фигуранта получили условные сроки от 1,5 до трех лет.

Наталья Шинкарева