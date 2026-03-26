Очередную угрозу БПЛА ночью ликвидировали в Ленобласти

За ночь над Ленинградской областью уничтожен 21 БПЛА. Об этом в официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Отражение атаки велось над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне.

По предварительной информации пострадавших нет. Около 4 часов утра губернатор дал команду «Отбой воздушной опасности».

В ночь на 25 марта над Ленобластью было сбито 56 вражеских дронов. В итоге той атаки в порту Усть-Луга возникло возгорание, а в Выборге повреждена кровля жилого дома.