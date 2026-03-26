Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФНС заблокировала счета ФК «Ростов»

Операции по счетам футбольного клуба «Ростов» приостановлены Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Donnews, ссылаясь на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, решение связано с задолженностью клуба перед налоговой службой. «Постановление затрагивает средства «Ростова» в двух банках — ростовском филиале банка «Интеза» и южном филиале АО «Райффайзенбанк»,— говорится в сообщении. Уточняется, что на 10 февраля текущего года у «Ростова» перед ФНС была недоимка и задолженность по штрафам и пеням свыше 180 миллионов рублей.

Наталья Шинкарева

Новости компаний Все