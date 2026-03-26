ФНС заблокировала счета ФК «Ростов»

Операции по счетам футбольного клуба «Ростов» приостановлены Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Donnews, ссылаясь на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Как уточняется в сообщении, решение связано с задолженностью клуба перед налоговой службой. «Постановление затрагивает средства «Ростова» в двух банках — ростовском филиале банка «Интеза» и южном филиале АО «Райффайзенбанк»,— говорится в сообщении. Уточняется, что на 10 февраля текущего года у «Ростова» перед ФНС была недоимка и задолженность по штрафам и пеням свыше 180 миллионов рублей.

Наталья Шинкарева