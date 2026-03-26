Томский губернатор назначил начальника департамента соцзащиты

Ольга Назаревич заняла пост начальника томского областного департамента социальной защиты населения. О кадровом решении губернатора Владимира Мазура сообщила пресс-служба администрации региона.

Госпожа Назаревич уже работала в структуре областной власти. В 2011—2012 годах она занимала пост вице-губернатора по информационной и кадровой политике и ушла в отставку после увольнения главы региона Виктора Кресса.

Предшественник Ольги Назаревич в должности начальника департамента соцзащиты Марина Киняйкина уволилась в феврале этого года по собственному желанию. Как писал «Ъ-Сибирь», также в феврале объявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу руководитель департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

Законодательная дума Томской области на своей сессии 25 марта утвердила 1 июня 2026 года датой завершения периода реорганизации областной администрации в правительство.

Валерий Лавский