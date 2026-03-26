В Челябинской области контрактника осудили за самоволку на пять лет

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что ефрейтору предоставили отпуск на 19 суток с 5 по 23 июня 2025 года с выездом в Челябинск. Военный должен был вернуться на службу 24 июня, однако остался жить в городе в период мобилизации. Он отсутствовал в части больше месяца. Контрактника задержали после проверки его документов сотрудниками Госавтоинспекции.

Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска