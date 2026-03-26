Фигуранты дела о строительстве станции очистки воды не смогли выйти из СИЗО

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение о заключении под стражу директора ООО «Монтажник» Дениса Кривцова и бенефициара компании Анатолия Слободянюка. Их обвиняют в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции очистки воды (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокаты фигурантов просили избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог. Суд встал на сторону обвинения. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска оставили в силе, Денис Кривцов и Анатолий Слободянюк пробудут в СИЗО до 2 мая 2026 года.

Бенефициара компании вместе с директором 2 марта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2022 году они предоставили поддельные документы для участия в аукционе на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска. В результате компания получила контракт стоимостью почти 900 млн руб. В ходе его исполнения сообщники завысили стоимость работ и оборудования и похитили полученные таким образом 250 млн руб., считает следствие.

Виталина Ярховска