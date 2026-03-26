В Прикамье замедлилась инфляция

Годовая инфляция в Пермском крае в феврале 2026 года составила 6,7%, сообщает отделение по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ. В январе этот показатель был зафиксирован на уровне 7,4%. Как отмечают аналитики Центробанка, на это повлияло охлаждение спроса и укрепление рубля в некоторых сегментах непродовольственных товаров. При этом рост цен на продовольствие к январю составил 0,68%, на непродовольственные товары 0,08%, на услуги — 1,23%.

Специалисты указывают на разнонаправленное изменение цен на товары, ввозимые из-за рубежа. Так, в феврале подорожали моноблоки и телевизоры (0,56%), а цены на смартфоны и средства связи снизились на 2,72%. В то же время заметно подорожали услуги зарубежного туризма. Это связано с повышенным спросом в высокий сезон и наличием прямых рейсов из Перми в ряд стран Юго-Восточной Азии. Рост цен на такие услуги по отношении к январю текущего года составил 12,7%