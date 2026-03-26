Ночью над Севастополем сбили одну воздушную цель

В ночь на 26 марта над Севастополем ликвидировали одну воздушную цель. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Прошедшей ночью дежурные силы ПВО отражали атаку ВСУ на Севастополь. Над акваторией моря в районе мыса Херсонес сбили одну воздушную цель.

Михаил Развожаев напомнил, что в период действия воздушной тревоги жители и гости города должны позаботиться о своей безопасности и укрыться в безопасных местах. Воздушную тревогу в Севастополе отменили около 01:00 мск.

Алина Зорина