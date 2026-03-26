Инфляция в Курганской области за месяц не изменилась

В феврале 2026 года годовой рост цен в Курганской области составил 6,5%, не изменившись за месяц. Это выше, чем в целом по стране (почти 5,9%), сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары замедлился до 7,2% после 8,3% в январе. Заметнее всего выросли цены на яйца. Птицефабрики продолжили переносить в цены рост издержек на корма, а также на транспортировку. Стали дороже овощи и фрукты. Среди причин — более высокие траты на производство тепличной продукции, отопление теплиц и хранение урожая. Выросла стоимость хлебобулочных и макаронных изделий. Это произошло в том числе из-за снижения производства отдельных видов продукции и переноса в цены роста издержек на изготовление и доставку переработчиками и производителями. Цены на мясо и молочные продукты стали ниже. Основная причина — расширение предложения за счет увеличения производства отдельных видов мясной и молочной продукции.

Инфляция на непродовольственные товары ускорилась с 2,2% до 3,5%. Заметнее всего выросли цены на твердое топливо. Увеличились траты на транспортировку продукции, кроме того, в условиях более холодной погоды в феврале увеличился спрос на дрова. Подорожали повседневные товары, парфюмерия и косметика. Производители и поставщики продолжили переносить в цены рост издержек на материалы, заработную плату и доставку. Снизились цены на меховые изделия из-за сокращения сезонного спроса. Подешевели компьютеры, телевизоры, наушники и смарт-часы. Охлаждение спроса на эти категории товаров обусловило снижение цен сетевыми ретейлерами для поддержания продаж.

Инфляция на услуги составила в феврале 11,1% после 11,6% в начале года. Заметно выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма. Рост спроса на туристические поездки по отдельным направлениям привел к увеличению стоимости бронирования путевок. Путевки в санатории продолжили дорожать. Повышенный спрос в праздничные даты позволял переносить в цены рост издержек на обновление и поддержание инфраструктуры здравниц. Выросла стоимость билетов в кинотеатры. Поставщики услуг переносили возросшие траты в цены билетов, в том числе на обслуживание помещений и заработные платы сотрудников. Стали дороже услуги пассажирского транспорта. Подешевела аренда жилья. На это повлияли снижение спроса на съем жилья, а также желание арендодателей удержать жильцов.

Виталина Ярховска