Администрация не смогла добиться сноса НТО рядом с бывшим заводом «Велта»

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил требования администрации Свердловского района к ИП Адбдусалиму Каландарову, ООО «Дом строй» и ООО «Вэрт». Заявитель добивался возложения на ответчиков обязанностей демонтировать павильоны «Шаурма» и «Цветы», расположенные на участке рядом со зданием по ул. Героев Хасана, 105. По этому адресу находится бывшее административное здание обанкротившегося завода «Велта». По мнению администрации, спорные НТО находятся в опасной близости от капитального здания, что нарушает требования о минимальных противопожарных расстояниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В свою очередь ответчики указывали, что при определенных условиях законодательство допускает сокращение минимальных пожарных расстояний. ИП Каландаров представил изготовленный по его инициативе отчет, из которого следует, что в случае со спорными НТО это возможно при проведении дополнительных противопожарных мероприятий. Торговые объекты были оборудованы пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Безопасность объектов в ходе судебного заседания подтвердили представители МЧС. В итоге суд посчитал, что доводы заявителя о нарушении противопожарных норм не обоснованы.