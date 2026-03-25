В Ярославской области сохраняется режим беспилотной опасности

На территории Ярославской области сохраняется режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 25 марта в 23:24.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— написал губернатор.

Михаил Евраев уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. По его словам, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе сутки назад. Также последние сутки ярославский аэропорт не принимает и не выпускает самолеты ввиду ограничений: на настоящий момент задержан вылет в Санкт-Петербург. Минобороны РФ не сообщало о сбитых над регионом беспилотниках 24 и 25 марта.

Алла Чижова