Репутационный сброс

На биржевых торгах стоимость акций ГК «Самолет» падала ниже уровня 700 руб., обновив исторический минимум. Закредитованные девелоперы переживают непростые времена, даже с учетом регулярного снижения ключевой ставки. Кроме того, акции «Самолета» остаются под давлением после того, как Минфин отказал группе в поддержке. А новость о задержании функционера «Деловой России», которого подозревают в обналичивании средств для структур, связанных с застройщиком, лишь обострила репутационные риски.

25 марта на торгах Московской биржи стоимость акций девелопера «Самолет» падала до 682 руб., тем самым обновив исторический минимум. Даже с учетом коррекции в конце основной сессии акции снизились почти на 4%. За неделю ценные бумаги застройщика потеряли более 20% от стоимости. При этом торги проходили довольно интенсивно — в среду объем превысил 4,2 млрд руб., а за пять торговых дней достиг 12 млрд руб.

Сейчас на акции застройщиков давит жесткая денежно-кредитная политика Банка России, считает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

В конце прошлой недели регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15%, отметив, что дальнейшее снижение ставки не гарантировано. При этом устойчивость девелоперов к изменениям ключевой ставки определяется степенью их закредитованности. Как указывает директор инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев, главная проблема бизнеса «Самолета» заключается в крайне высоких долгах, из-за чего «фактически вся выручка идет на их погашение». Согласно отчетности по МСФО за шесть месяцев 2025 года, кредиты и займы группы превышали 700 млрд руб., а отношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA превысило 3,1. У других девелоперских компаний с мультипликатором, превышающим 3, например у «Эталона» и ЛСР, после объявления новой ключевой ставки акции снизились в цене почти на 5%. В то же время у компании ПИК, где показатель составлял 0,2, даже после не жестких заявлений ЦБ цена акций осталась вблизи максимума с начала 2026 года.

Еще одним негативным фактором для акций «Самолета» выступает и отказ правительства в предоставлении компании льготного кредита, о котором девелопер просил ранее, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Усилили падение котировок и сообщения о задержании бывшего члена генсовета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. По данным “Ъ”, он был задержан по обвинению в незаконном обороте средств, в том числе путем совершения обнальных услуг для компаний, связанных с компанией «Самолет». «Информация стала репутационным ударом для застройщика, в финансовой устойчивости которого не так давно сомневались инвесторы»,— указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Как указывают эксперты, застройщики сейчас находятся в непростой ситуации, так как их деятельность напрямую зависит от смягчения монетарной политики Банка России.

Как отмечает госпожа Кожухова, «шаги ЦБ по снижению ключевой ставки благоприятно сказываются на отрасли ввиду снижения стоимости ипотечных кредитов». Однако в нынешних условиях перспективы сегмента девелоперов «связаны исключительно с продолжением программ стимулирования семейной ипотеки со стороны государства», указывает господин Цогоев.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев