Главные новости за 25 марта: Кубань, Крым, Адыгея

По итогам января и февраля 2026 года рынок туристических услуг в Крыму демонстрирует устойчивую положительную динамику. Продажи путевок на направление увеличились на 13–14% в годовом выражении.

В зимний период в Краснодарском крае произошло 1434 возгорания, это на 5,6% меньше, чем в прошлый зимний период. По данным ведомства, всего в 2025 году на территории Краснодарского края было зафиксировано более 9,3 тыс. пожаров, в которых погибли 187 человек, шесть из них были несовершеннолетними.

Глава Севастополя Михаил Развожаев посетил детей, пострадавших при взрыве на улице Павла Корчагина. В городской больнице №5 продолжают лечение трое несовершеннолетних.

В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения дома в Севастополе установлен факт гибели местного жителя, который числился пропавшим без вести после взрыва.

Помощника проректора Кубанского государственного университета Сергея Гринченко арестовали по подозрению в хищении около 8 млн руб. через оформление фиктивных сотрудников научно-методического центра вуза в филиале в Геленджике.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией предотвратили попытку террористического акта на территории учебной базы Краснодарского университета МВД в Новороссийске. По данным ведомства, гражданин РФ, действуя по указаниям кураторов из украинских спецслужб, готовил преступление, однако был задержан до нанесения ущерба объекту.

С 1 апреля в Краснодаре изменятся правила оплаты муниципальных парковок. Внести платеж можно будет до конца следующих суток.

С 2 июня 2026 года авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы между Геленджиком и тремя городами России. Полеты продлятся до конца сентября.

В Сочи завершено расследование дела в отношении 40-летнего бывшего заведующего отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы, который подменил гистологические материалы погибшего, чтобы скрыть факт насильственной смерти.

Медианная предлагаемая заработная плата в Краснодарском крае в феврале 2026 года составила 75,4 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.