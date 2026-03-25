Главные новости за 25 марта: Ростов-на-Дону и область

Объем рынка рекламы в Ростове-на-Дону достиг 1,7 млрд руб. в 2025 году, что на 15% больше, чем в 2024 году. Это самый высокий темп роста среди региональных рынков рекламы в РФ.

В Ростовской области с декабря 2025 года по февраль 2026 года заболеваемость гриппом на 100 тыс. человек снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 149,2 случая. Кроме того, заболеваемость ОРВИ сократилась в 1,3 раза: в регионе за аналогичный период было выявлено более 2,9 случая на 100 тыс. населения.

Попечительский совет гандбольного клуба «Ростов-Дон» единогласно поддержал кандидатуру Тараса Дядькова на пост президента клуба. Он занимает должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.

Очередное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой отложено из-за неявки обвиняемой. Госпожа Федотова находится в СИЗО Новочеркасска. Судебное заседание перенесено на 8 апреля.

В Ростове-на-Дону по итогам февраля 2026 года уровень подростковой преступности уменьшился почти на 43% (8 против 14 в 2025 году). Наибольшее число преступлений с участием несовершеннолетних зарегистрировано на территории Железнодорожного и Октябрьского районов.

В Пролетарский районный суд поступило дело в отношении бывшего начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака и бывшего оперуполномоченного Сергея Егоркина. Господин Шпак обвиняется в получении взятки и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ), а Сергей Егоркин — в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).