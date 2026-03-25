Главные новости за 25 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Администрация Воронежа объявила торги на право реализации проекта комплексного развития территории в исторической части города. Речь идет об участке, ограниченном улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Начальная цена права на заключение договора составляет 23 млн руб., шаг аукциона — 1,1 млн руб. Заявки принимаются до 14 апреля. До октября 2033 года там должны снести большинство домов, два реконструировать и один построить.

В 2026 году правительство РФ направит из резервного фонда 384 млн руб. Белгородской области на компенсацию издержек, связанных с размещением и питанием беженцев. Под это определение попадают россияне, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживавшие на Украине или покинувшие свои дома в регионах, отнесенных к зонам «максимальной» и «средней» опасности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила подробности допроса бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о хищениях на строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. По его словам, Роман Старовойт, который руководил Курской областью в 2018–2024 годах, получил десятки миллионов рублей откатов. Напомним, в середине прошлого года господин Старовойт застрелился сразу после отставки с поста министра транспорта, который он занял после отъезда из Курской области.

Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness арендовала 2,1 тыс. кв. м в торгово-развлекательном центре «Европа» в центре Липецка (Советская улица, 66). Клуб откроется во второй половине 2026 года. Помещения расположены на втором этаже ТРЦ. Это второй филиал федеральной сети в городе.

В Воскресенском храме Орла анонсировали молебен с молитвами из «Чина молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца во чреве». Закон о запрете склонения к абортам в Орловской области приняли в конце 2024 года. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 25–50 тыс. руб., для юрлиц — 100–200 тыс. руб.

Ленинский районный суд Тамбова признал местного бизнесмена виновным в особо крупном мошенничестве и переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов. Ему назначено пять лет лишения свободы условно. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Артемове — одном из учредителей тамбовского ООО «Завком-инжиниринг».

Анна Швечикова