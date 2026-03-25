В ЗСК провели «парламентский час» с участием краевого департамента внутренней политики

В Законодательном собрании Краснодарского края на «парламентском часе» обсудили итоги работы регионального департамента внутренней политики за прошлый год. Заседание комиссии по взаимодействию с органами исполнительной власти провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко, участие в нем по видеосвязи приняли сенаторы и депутаты Госдумы от региона.

С докладом выступил руководитель департамента Виталий Пикула, обозначивший в числе приоритетов совершенствование финансово-экономических механизмов развития муниципалитетов и местного самоуправления. По его словам, в крае продолжается проведение профильных конкурсов с многомиллионным финансированием, а также реализация программ инициативного бюджетирования: за пять лет поддержку получили почти 900 проектов на сумму свыше 3 млрд руб., направленных на благоустройство общественных пространств.

Отдельно отмечалась поддержка социально ориентированных НКО: с 2022 года более тысячи организаций получили свыше 1,6 млрд руб. на проекты в сфере социальной политики, образования и здравоохранения. В числе задач департамента также названы обеспечение межнационального и межконфессионального согласия и противодействие экстремизму. В этих целях внедрена система мониторинга интернет-пространства для выявления очагов социальной напряженности.

Как сообщил господин Пикула, ведомство участвует и в организации массовых патриотических мероприятий — в прошлом году проведено более 200 тыс. акций. В ходе обсуждения депутаты затронули вопросы приведения муниципальных уставов в соответствие с новым федеральным законодательством о системе публичной власти. По данным департамента, уже подготовлены типовые решения и проведена правовая экспертиза более 100 муниципальных уставов.

Кроме того, рассматривается возможность создания консультативной площадки для обмена опытом между представительными органами муниципалитетов. С инициативами по развитию институтов территориального общественного самоуправления выступили федеральные и региональные парламентарии, в том числе предложившие усилить юридическую поддержку ТОС и повысить их инвестиционную привлекательность.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко отметил, что департамент внутренней политики остается ключевым звеном в обеспечении социальной стабильности региона. Принятая по итогам заседания резолюция и представленные материалы, как ожидается, будут использованы в дальнейшей законотворческой работе.

Вячеслав Рыжков