По материалам ФСБ Ставрополья осужден участник запрещенного в РФ терсообщества

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 35-летнего обвиняемого в участии в запрещенном в России террористическом обществе (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Деятельность подсудимого пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Установлено, что злоумышленник вступил в ряды запрещенной в России террористической организации и выразил готовность действовать в ее интересах в мае 2024 года, когда отбывал наказание в колонии за незаконный оборот наркотиков.

Наталья Белоштейн