Реконструкцию водопровода в Кашарской за 1,7 млрд рублей завершат в 2027 году

Проект по модернизации системы водоснабжения слободы Кашарской планируют завершить в 2027 году. Протяженность сетей составляет порядка 60 км. На данный момент выполнена треть работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Частично проложили сети и выполнили работы по обустройству площадки водопроводной насосной станции по слободе. Здесь будут два резервуара с чистой водой по 1,5 тыс. куб. м каждый»,— отметил губернатор.

Общая стоимость проекта — 1,7 млрд рублей, больше половины — федеральное финансирование, остальная часть — областной и местный бюджеты.

Наталья Белоштейн