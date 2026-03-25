Треть владельцев квартир в Краснодаре снижают цены в объявлениях

Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по размеру скидок при продаже вторичного жилья. Владельцы квартир в Краснодаре снижают первоначальную стоимость в 35,1% объявлений. Средний размер скидки составляет 5,6%. Это наиболее значительное уменьшение цены среди всех городов-миллионников, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Яндекс Недвижимости.

По сравнению с предыдущим кварталом доля объявлений с пониженной стоимостью в Краснодаре увеличилась на 2,8 п. п. При этом размер скидки сократился на 1,2 п. п. Изменения произошли на фоне снижения ключевой ставки и роста активности покупателей.

В целом по городам-миллионникам 40,2% продавцов уменьшают стоимость в объявлениях. Средний размер скидки составляет 4%. За последние три месяца средний размер уменьшения цены сократился на 0,3 п. п., а доля таких объявлений снизилась на 3,4 п. п.

Наибольшая доля объявлений со сниженной ценой отмечается в Уфе (51,7%), Волгограде (50,9%) и Челябинске (50%). По размеру скидок после Краснодара следуют Ростов-на-Дону (4,7%) и Новосибирск (4,5%).

«Собственники по-прежнему остаются гибкими в вопросах цены при продаже вторичной недвижимости. Это позволяет покупателям, особенно с заемными средствами, совершать покупку жилья более выгодно»,— отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, тренд на гибкость в ценообразовании сохранится, однако размер скидки в отдельных городах может сокращаться из-за смягчения денежно-кредитной политики и роста спроса. Дополнительные уступки в цене чаще происходят при детальном обсуждении сделки, особенно когда покупатель готов к быстрому оформлению, а квартира долго находится в продаже.

Алина Зорина