Водителя грузовика задержали после смертельной аварии с бензовозом в Ленобласти

По факту смертельной аварии на 117 километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Около трех часов дня 24 марта 65-летний водитель грузовика JAC не справился с управлением из-за лопнувшего переднего колеса.

В итоге большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом Sitrak и едущим за ним автомобилем Kia Rio. В результате столкновения 65-летний водитель корейской иномарки скончался, 44-летний водитель бензовоза был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

