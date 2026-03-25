В Екатеринбурге школьники провели акцию в поддержку Telegram у здания Роскадастра

В Екатеринбурге школьники устроили акцию в поддержку мессенджера Telegram. Но вместо офиса Роскомнадзора подростки пришли к учреждению Роскадастра. Видео с акцией протеста опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На нем слышно, как школьники скандируют «Верните ТГ».

«Меня не удивляет, что подростки перепутали организации. Судя по письмам, для многих ребят все ведомства, названия которых начинаются на «Рос», это один большой Роскомнадзор»,— написала Екатерина Мизулина.

Роскадастр занимается кадастровым учетом, геодезией, картографией и недвижимостью. Роскомнадзор контролирует сферу связи, IT и СМИ. В частности, он замедляет работу Telegram и ограничивает доступ к сайтам и приложениям, нарушающим российское законодательство.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что УФСБ России по Свердловской области в течение трех часов поиска в Telegram выявило 10 уральцев, которые были готовы совершить диверсию за большую сумму денег. Еще 80 человек были согласны на работу наркокурьера.

