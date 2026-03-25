Жителя Ставрополья приговорили к 12 годам за пропаганду терроризма

Суд приговорил жителя 23-летнего жителя Ставропольского края к 12 годам колонии строго режима по обвинению пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и в участии в терорганизации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Установлено, что в 2023 года фигурант, вступив в террористическую организацию, запрещенную в РФ, по поручению куратора сфотографировал железнодорожные пути с указанием географических координат и отправил данные в организацию.

«Фигурант изготовил и расклеил в общественных местах листовки с изображением символики данной организации. При этом в целях конспирации он использовал маску, темные очки и перчатки»,— отметили в ведомстве.

Кроме этого, осужденный по заданию куратора попытался поджечь электрощитовую будку телевышки в Предгорном округе. На месте преступления его задержали оперативники.

Наталья Белоштейн