Главные новости за 25 марта. Сочи

В начале 2026 года рынок недвижимости Сочи перешел в более спокойную фазу. После нескольких лет активного роста в январе произошла сезонная коррекция: средняя цена новостроек снизилась на 6%, составив 426–430 тыс. руб. за «квадрат».

К 2030 году выручка на номер в пятизвездочных отелях Сочи может превысить аналогичные показатели Москвы и Санкт-Петербурга. В 2025 году RevPAR (доход на доступный номер) в сочинских отелях категории 5* составил 10 тыс. руб. за ночь, увеличившись на 47% за два года.

В Сочи прокуратура Центрального района провела проверку по обращению супруги погибшего военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. В ходе рассмотрения установлено, что орган социальной защиты населения отказал заявительнице в предоставлении единовременной материальной помощи.

В Сочи прибыла делегация китайских туроператоров для оценки туристического потенциала курорта и расширения сотрудничества с российским рынком. В состав группы вошли 11 представителей туристической отрасли Китая.

В международном аэропорту Сочи сотрудники таможни выявили факт незаконного перемещения наличной валюты. Пассажир, прибывший из Турции, не задекларировал сумму, превышающую установленный законом порог.

Минимальный бюджет для покупки недвижимости в Сочи сейчас составляет около 6 млн руб. За эту сумму можно приобрести студию, в том числе в новом доме.

Сотрудники Сочинского национального парка провели экспедицию к дубу-долгожителю, растущему в труднодоступной местности на левом берегу реки Хачунеж. Из-за удаленности от маршрутов дерево остается малоизученным: предыдущее обследование проводилось только в 2018 году научным сотрудником особо охраняемой природной территории Михаилом Кудиным.