На Дону ужесточили правила пассажироперевозок

Министерство транспорта Ростовской области ввело более строгие правила для пассажироперевозчиков. Теперь они обязаны обеспечить полную прозрачность в работе общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это наш главный инструмент контроля за актуальным расписанием, от которого зависит комфорт пассажиров»,— отметил заместитель министра Христофор Ермашов.

Цифровизация процессов станет ключевым инструментом для поддержания дисциплины на линиях. Все перевозчики должны регулярно обновлять в автоматизированной информационной системе управления наземным пассажирским транспортом (АИС-УНПТ) актуальные данные о работе своих транспортных средств. Кроме того, перевозчикам предписано провести проверку реестра своих маршрутов и, при выявлении несоответствий, оперативно передать обновленные данные в соответствующие органы.

Минтранс полагает, что реализация данных мер приведет к формированию четкой и прозрачной системы пассажирских перевозок, в которой строгое соблюдение расписания станет обязательным.

Наталья Белоштейн