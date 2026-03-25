На Ставрополье реализуются 48 сельскохозяйственных проектов на 5,6 млрд рублей

В 2025 году в Ипатовском округе шла реализация 100 инвестиционных проектов. Большую их долю заняли сельскохозяйственные объекты — 48 инициатив на сумму более 5,6 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

В топ направлений для инвестиций вошли торговля и промышленность.

«В прошлом году проекты в округе получили более 300 млн руб. финансовой поддержки. Дополнительно малый и средний бизнес получил более полумиллиарда рублей»,— отметил господин Доронин.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», один из таких проектов — по разведению и откорму крупного рогатого скота в Ипатовском округе планируют завершить до конца 2026 года. Объем инвестиций в комплекс составляет 4,1 млрд руб.

Наталья Белоштейн