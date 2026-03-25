Помощника проректора КубГУ арестовали по делу о хищении

Помощника проректора Кубанского государственного университета Сергея Гринченко арестовали по подозрению в хищении около 8 млн руб. через оформление фиктивных сотрудников научно-методического центра вуза в филиале в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сергей Гринченко курировал деятельность научно-методического центра вуза, который располагается в геленджикском филиале КубГУ. Обвиняемый похитил средства путем фиктивного трудоустройства работников. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе.

Правоохранительные органы продолжают расследование для определения полного размера ущерба. Также следователи проверяют участие других должностных лиц университета, оказывавших ему содействие в длительном сокрытии масштабов хищения.

