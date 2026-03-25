Слона пока не разглядели

Товарооборот Татарстана с Индией составляет около $400 млн — менее 1% от российско-индийского объема в $70 млрд. Эксперты считают, что местный бизнес не готов к работе с Индией из-за незнания специфики страны и культурных различий. Ситуацию осложняет и конфликт на Ближнем Востоке, затрудняющий логистику по транспортному коридору «Север—Юг». В то же время индийская сторона подчеркивает, что Казань — четвертый город в России, получивший генеральное консульство Индии. Кроме того, осенью 2026 года в республике пройдет второй деловой форум «TIME: Россия—Индия».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Товарооборот России и Индии составляет порядка $70 млрд, однако доля Татарстана в этом объеме остается минимальной — около $400 млн, сообщила журналистам руководитель АИР республики Талия Минуллина на бизнес-семинаре «Как вести бизнес с Индией». По итогам 2024 года показатель составлял $370 млн. «У нас есть хорошие примеры в машиностроении, фармацевтике, нефтехимии, культуре. Но пока это капля в море относительно потенциала, который есть»,— отметила она.

Статистика по иностранным инвестициям, которые привлекает Татарстан, является закрытой, уточнила госпожа Минуллина. «Но я могу вам сказать, что если сравнивать потенциал Индии и фактический объем инвестиций, то там такой разрыв, который необходимо преодолевать в срочном порядке»,— добавила глава агенства. Перед двумя странами стоит задача увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 году.

По словам госпожи Минуллиной, Индия является крупным экспортером машиностроительной и нефтехимической продукции, а вторым в мире производителем смартфонов после Китая. Среди перспективных направлений сотрудничества — промышленность, фармацевтика, зеленая мобильность и текстиль.

Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д. отметил, что индийская экономика стабильно демонстрирует ежегодный рост более 7% и является самой быстрорастущей в мире. «Лучшее время для ведения бизнеса с Индией было вчера. Второе лучшее время - сегодня»,— заявил дипломат.

Казань стала четвертым городом в России, где Индия открыла генеральное консульство — помимо посольства в Москве. Как отметил капитан ВМС Индии в отставке и генеральный директор компании «Сигал Интернешнл» Ашиш Балуни, больше генконсульств Индии присутствует лишь в США, хотя в Америке проживают около 500 тыс. индийцев, тогда как в России - около 75 тыс.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, участники семинара указали на ряд барьеров. Первый заместитель председателя торгово-промышленной палаты Татарстана (ТПП) Артур Николаев констатировал, что примеров успешного содействия индийскому бизнесу на рынке РФ через созданное при палате объединение пока нет. «Наш бизнес немного не готов. Предприниматели не улавливают, что у каждого региона Индии своя специфика — есть IT-регион, есть финансовый, на северо-востоке текстильные»,— отметил он. Главным направлением контактов ТПП с индийскими партнерами остается трудовая миграция и лишь затем — фармацевтика, туризм, IT и образование.

Ситуацию осложняет и ближневосточный конфликт, затрудняющий логистику по транспортному коридору «Север—Юг», кратчайший маршрут которого проходит через Иран и Ормузский пролив. «Сейчас немножко другая ситуация в этой части, в какой-то части это усложняет логистику»,— подчеркнул господин Николаев.

Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов призвал бизнес не упускать момент. «Западные компании ушли, освободились ниши, а российско-индийские отношения находятся на пике»,— заявил он.

Среди перспективных направлений господин Газизов выделяет пищевую промышленность и АПК (Индия — крупнейший импортер растительных масел), машиностроение (спрос на горнопроходческую технику, оборудование для аэропортов и станки с ЧПУ), а также фармацевтику.

В октябре 2026 года в Казани пройдет второй деловой форум «TIME: Россия—Индия», который переедет на площадку «Казань Экспо». В 2025 году в форуме приняли участие представители 22 штатов Индии и более 30 регионов России. Говоря о предстоящем форуме, госпожа Минуллина также напомнила, что Татарстан — один из немногих регионов России, которые посещал лично премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Это должен быть такой сигнал: "Моди уже был в Татарстане, а вы — еще нет!"»,— заключила глава АИР.

Анар Зейналов