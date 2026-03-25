В Ессентуках построят четыре санаторных комплекса

Власти Старополье заключили инвестиционное соглашение на строительство четырех новых санаторно-курортных комплекса более чем на 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

По информации министра, сейчас на территории города реализуется 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,3 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что на территории Кавказских Минеральных вод выбрали 11 санаториев, которые в приоритетном порядке планируют рассмотреть для реконструкции и модернизации, в том числе за счет внебюджетных средств.

Рассматривают варианты привлечения инвесторов для реконструкции санатория имени Орджоникидзе, бывшего лагеря «Горное эхо» в Кисловодске, а также ряда нефункционирующих объектов в Железноводске, Ессентуках и Кисловодске.

Наталья Белоштейн