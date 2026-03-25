Тюменская «Энко» купила в Курске управляющую компанию

ОАО «Ифкур-Забота» заключило договор купли-продажи акций АО «ЖБИ» с ООО Специализированный застройщик «Инстеп.Плевицкая» (контролируется тюменской группой «Энко»), следует из данных сервера раскрытия информации.

Дом, заявленный структурами "Энко" в Курске

Фото: проектная декларация

Фото: проектная декларация

Сделка была оформлена 24 марта, ее сумма составила 81,1 млн руб., что эквивалентно 30,7% стоимости активов «Ифкур-Заботы».

В рамках соглашения продавец обязуется передать покупателю 3341 обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ЖБИ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42317-А). Покупатель, в свою очередь, должен принять и оплатить ценные бумаги.

Расчеты по сделке осуществляются с помощью механизма эскроу за счет кредитных средств ПАО «Сбербанк», предоставленных покупателю.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Инстеп.Плевицкая"» действует с февраля 2022 года и специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Зарегестрировано по месту возведения многоквартирных домов на улице Энгельса. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Конртролируется ООО «Энко Регионы», которое, в свою очередь, принадлежит Елене Низамовой (70,01%), Андрею Верховцеву и Константину Миренскому (по 10%), а также ООО «Сбербанк Инвестиции» (9,99%). Физлица в долях, соответственно 80% и по 10%, являются соучредителями еще пары десятков компаний с названием «Энко». Согласно раскрытой информации, стоимость активов ОАО «Ифкур-Забота» составляет 264,17 млн руб. ОАО основано в 1993 году и зарегистрировано в Курске. Специализируется на инвестициях в ценные бумаги. Гендиректор — Евгения Терновая. Ей, Владимиру Копейко и еще ряду физлиц принадлежат доли, не превышающие 10%. АО «ЖБИ» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что структура тюменского девелопера «Энко» строит 19-этажный дом за 1,9 млрд руб. в Курске. Всего на данный момент застройщик возводит три дома с совокупными инвестициями в 6,5 млрд руб.

В 2024 году «Энко» приобрела строительную ГК «Инстеп» бывшего депутата Воронежской облдумы Анатолия Шмыгалева, которая работает в Воронеже, Курске и Липецке. Стороны сумму сделки не раскрыли, но участники рынка оценили ее на уровне 5 млрд руб.

Анна Швечикова