Для спасения Марка Ерешко не хватает 791 375 руб.

Невролог-эпилептолог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Антонина Григорьева (Москва): «У Марка диагностирован синдром Драве — тяжелая младенческая генетически обусловленная эпилепсия. С раннего детства мальчик страдает от тяжелых судорожных приступов, иногда до потери сознания. По жизненным показаниям Марку назначен препарат стирипентол, который эффективно помогает уменьшить количество и силу приступов именно при синдроме Драве, поскольку к другим препаратам у мальчика существует резистентность (невосприимчивость.— Русфонд). Данный препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства на год 991 375 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Не хватает 791 375 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Марка Ерешко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Марка — Елены Александровны Садовниковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).