Экс-заведующий Бюро СМЭ в Сочи обвиняется в подмене материалов экспертизы

В Сочи завершено расследование дела в отношении 40-летнего бывшего заведующего отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы, который подменил гистологические материалы погибшего, чтобы скрыть факт насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Сочи СКР по Краснодарскому краю закончил расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Центрального отделения ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы №2» МЗ КК. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

Установлено, что ранее в производстве следователей СКР находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего по неосторожности его смерть. Эксперты районного отделения Бюро СМЭ заключили, что смерть потерпевшего якобы наступила в результате болезни и не была связана с полученными травмами.

Не согласившись с выводами экспертов, следователи СКР провели комплекс следственных действий, включая генетическую экспертизу. В результате была установлена подмена гистологического материала потерпевшего на материал другого лица.

В ходе расследования выяснилась причастность заведующего отделением к умышленной подмене материалов. По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый привел в негодность гистологический материал потерпевшего, после чего заменил его на архивные материалы другого человека, смерть которого не была насильственной.

Последующая повторная экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила не вследствие болезни, а в результате умышленно причиненной ему черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая продолжает действовать. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Алина Зорина