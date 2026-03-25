Часть Шахт останется без воды из-за остановки ВНС «Енисейская»

Из-за работ на электросетях 26 марта будет приостановлена подача водоснабжения с ВНС «Енисейская» в часть города Шахты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Без водоснабжения останутся пос. Петровка, район пос. «Гидропривод», район «Город Будущего», ул. Юный Спартак, ул. Темерницкая, ул. Звездная, частично пр. Карла Маркса, частично ул. Рабоче-Крестьянская, частично пер. Донской, ул. Ионова, частично пр-т Чернокозова, часть пр-т Победа Революции, ул. Пролетарская, пр-т Красной Армии и прилегающие к ним улицы.

Проведение работ запланировано с 09:00 до 16:00.

