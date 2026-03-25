Ярославский министр награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заместитель председателя правительства Ярославской области и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. О вручении награды господин Душко сообщил в своих соцсетях.

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Медаль господину Душко, как и другим отличившимся представителям отрасли, вручил вице-премьер Виталий Савельев на итоговой коллегии Минтранса России.

«Не скрою, для меня это очень значимое событие. Не только как признание, но и как повод оглянуться назад и вспомнить путь, который привел к этому моменту. За эти годы в Ярославской области мы с командой прошли через многое: масштабные ремонты, сложные сезоны, новые проекты, которые когда-то казались невозможными. И за этой наградой стоит труд каждого, кто работает на развитие дорожно-транспортной отрасли региона»,— написал Роман Душко.

Он выразил благодарность губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, экс-губернатору Дмитрию Миронову, правительству области, а также своим коллегам в отрасли.

Роман Душко — уроженец Тверской области. В 2020 году стал заместителем генерального директора областного предприятия АО «Ярдормост». В 2021 году — директором областного департамента дорожного хозяйства, а ныне является министром дорожного хозяйства. С 2024 года совмещает с должностью заместителя председателя правительства области.

Алла Чижова