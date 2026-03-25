На выполнение наказов жителей Ставрополья направили 13 млрд рублей

В Ставропольском крае на финансирование наказов граждан было направлено 13 млрд рублей, сообщает пресс-служба Думы Ставропольского края.

Как уточняется в сообщении, было выполнено 324 наказа из 470. «Сейчас в работе остались самые сложные и дорогостоящие проекты. Если эти наказы не будут исполнены в этом году, они перейдут для работы следующего созыва краевой думы»,— цитирует пресс-служба слова спикера парламента Николая Великданя.

