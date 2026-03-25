Бастрыкин потребовал повторный доклад о нарушении прав дольщиков в Новороссийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал руководителя регионального отделения Андрея Маслова предоставить доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков в Новороссийске. Речь идет об участниках долевого строительства, которые вложили денежные средства в строительство жилых комплексов более десяти лет назад, сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обращения о нарушении прав дольщиков Новороссийска поступили в комментариях канала информационного центра СК России. В 2019 году компания, занимающаяся строительством жилых комплексов, была признана банкротом, а в 2021 году право на достройку получила другая организация, но дома так и не были введены в эксплуатацию.

По данным информационного центра Следственного комитета, впоследствии строительные работы на объектах начала иная компания, в 2024 году эти работы были приостановлены. Завершение строительства жилых комплексов перенесено на текущий год, и постройки уже исключили из реестра проблемных объектов.

С ноября прошлого года СУ СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело, по которому Александр Бастрыкин ранее уже требовал предоставить доклад. Исполнение повторного поручения главы СК поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

София Моисеенко