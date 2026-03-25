Мэрия Анапы не может узаконить постройки в сельскохозяйственных землях

Власти Анапы не могут узаконить постройки, располагающиеся на территории сельскохозяйственных земель по новому утвержденному генплану. Об этом заявила мэр города Светлана Маслова, делясь итогами прошедшего личного приема граждан.

Светлана Маслова сообщила, что на личный прием пришли сразу несколько жителей Анапы с вопросами земельно-правовых отношений. Мэр Анапы подчеркнула, что капитальные строения на участках, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, не соответствуют действующему земельному законодательству.

«Узаконить такие постройки путем изменения назначения земли в генплане мы не можем»,— пишет Светлана Маслова в социальных сетях.

По словам главы администрации курорта, сохранение сельскохозяйственных земель является одной из задач принятого генплана. Оспаривание пунктов возможно только в рамках судебных разбирательств.

