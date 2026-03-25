Частный арендатор восстановил километр пляжа в Анапе

Сеть отелей Miracleon за собственные средства отсыпала 40 тыс. куб. м песка на километровом участке пляжа в Анапе. Об этом сообщает «Эксперт Юг».

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Пресс-служба Miracleon подтвердила финансирование работ по благоустройству пляжной территории. Песок доставили из карьера, расположенного возле курорта. Ранее Роспотребнадзор одобрил четыре карьера, материал которых подходит для восстановления береговой линии по своим характеристикам.

Новый слой песка достигает толщины 70 см. Точную сумму затрат в компании не раскрывают. По информации «Российской газеты», восстановление могло обойтись примерно в 35 млн руб. — 500 руб. за кв. м.

Роспотребнадзор объявит итоги проверки обновленного пляжа в конце марта.

Алина Зорина